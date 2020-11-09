شكرا لقرائتكم حازم إمام يطالب بحكم جيد للنهائى ويؤكد: الأشخاص راحلون والأهلى والزمالك باقيان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، الاتحاد الأفريقى الكاف بإختيار حكم متميز لإدارة النهائى الافريقى بين الاهلى والزمالك ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" طول العمر هيفضل فيه تنافس بين الاهلى والزمالك ولكن السويشال ميديا هي سبب التعصب ، الامر تحول لخوض فى الذمم والاعراض وقلة الادب ، ولكن الطبيعى ان العلاقات الراسخة هى من تدوم ، وكل الاشخاص زائلون والاهلى والزمالك باقيون"

وتابع حازم إمام :" مباراة النهائى ياجماعة كل واحد يدعم ويساند فرقته والاحسن يكسب مفيهاش أى مشكلة ، عشان كدا لازم الكاف يختار حكم مميز للمباراة لان فى رأيى لو أى فريق ملعبش كويس وخسر جمهوره مش هايكون حاسس بالظلم وهيتقبل الخسارة إنما وجود مشاكل وأزمات تحكيمية ستجعل الخاسر وجمهوره يشعران بمرارة الظلم ولن تنتهى المباراة"

ويضيف الثعلب الصغير:"الفريق المنظم والاجدر خلال احداث اللقاء سيفوز وسينال تحية منافسه بدون أى مشاكل ، هى كرة قدم ".

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وتشهد بطولة دورى أبطال أفريقيا حدثًا فريدًا بتأهل عملاقى الكرة المصرية "الأهلي والزمالك" إلى نهائي البطولة، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجارى باستاد برج العرب بالإسكندرية ، وسيكون نهائي برج العرب تاريخيًا بين الأهلي والزمالك، بوصفه الأول فى التاريخ بين القطبين الكبيرين، وسيكون هذا النهائي الأول بين فريقين من دولة واحدة فى قارة أفريقيا.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين باستاد محمد الخامس بالمغرب بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد الأحمر تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر نصف النهائى بنتيجة 5 / 1 فى مجموع المباراتين.

فيما تأهل الزمالك للنهائى الأفريقى بعد فوزه على الرجاء المغربى حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم على ملعب محمد الخامس بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 4/1 في مجموع المباراتين.