شكرا لقرائتكم تقرير عن كل لاعب فى الزمالك أمام باتشيكو قبل الكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقوم مدحت عبد الهادى، المدرب العام للزمالك، بإعداد تقرير عن حالة كل لاعب فى الفريق خلال فترة تولى تدريبات الأبيض الجماعية، بداية من غد الأربعاء، عقب انتهاء فترة الراحة التى حصل عليها الفريق بعد الفوز على الرجاء المغربى، فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وذلك لتقديمه للبرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للفريق، يوم السبت المقبل، عقب عودته من الإجازة التى حصل عليها خلال فترة التوقف الحالية، وتولى تدريبات الأبيض من جديد، استعدادا لمواجهة نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم 21 من شهر نوفمبر الجارى، فى إطار منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، والتى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لاستمرار المنافسة على اللقب المحلى والتتويج به.

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ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، حيث جاء تأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب، لأول مرة فى تاريخ البطولة القارية، الذى سيجمع بين الفريقين فى النهائى، حيث التقى الفريقين من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال إفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخرتين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.