شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يشهد تدريب المنتخب اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يشهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة تدريب المنتخب الوطنى اليوم ، و الذى يقام بإستاد القاهرة في السادسة و النصف مساء قبل الدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 .

يأتى حضور الوزير للتدريب ، لمتابعة استعدادات الفراعنة ، و حثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية ، و الحصول على بطاقة الوصول إلى كأس الأمم .

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وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، وضمت قائمة المنتخب كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.

واستبعد الجهاز الفنى لمنتخب مصر كل من المهدى سليمان حارس مرمى بيراميدز وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد أيمن منصور.