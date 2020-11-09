شكرا لقرائتكم أبو المجد بوشا يقترب من الانتقال للمقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمد أبو المجد بوشا الظهير الايمن لطلائع الجيش من إعلان انثقاله الرسمى لفريق المقاولون العرب استعداداً للموسم الجديد بعدما تلقى عرضاً من إدارة ذئاب الجبل للإنتقال لصفوفه بناء على رغبة عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب الذى أشاد بقدرات اللاعب وطلب التعاقد معه ليكون ضمن الفريق الذى سوف ينافس فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها الجديدة.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين ، فيما تم توجيه الشكر للثلاثي اسلام سري ومحمد جمال بيبو ومحمود سامي

وتعاقد طلائع الجيش مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال قائد الحرس في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

Advertisements

ويعكف عبد الحميد بسيونى المدير الفنى لطلائع الجيش على ترتيب جدول فترة إعداد فريقه وتنسيق المباريات الودية والمعسكر الذى يخوضه الفريق استعداداً للموسم الجديد ، حيث بدأ الطلائع مساء الأربعاء، أولى تدريباته استعدادًا للموسم الجديد باستاد جهاز الرياضة العسكرى، بعد حصول اللاعبين على راحة عقب مباراة الأهلى بالجولة الأخيرة للدورى مساء السبت الماضى والتى خسرها بثلاثية دون رد ليتوقف رصيده عند 41 نقطة فى المركز 11 بجدول الترتيب بعد لعب 34 مباراة فاز فى 9 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 32 هدفا وتلقت شباكه 37.

وضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعدما حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.

وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .