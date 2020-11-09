شكرا لقرائتكم المقاولون يكشف عن الحلم المشترك مع بيراميدز ويؤكد: الفئة الضالة سبب التعصب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة أن فريقه يستعد لإنطلاق منافسات بطولة الكونفدرالية بعد وجود تأكيدات ببدء منافسات دور الـ 64 فى 29 نوفمبر الجارى ، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"سندخل معسكر فى الاسكندرية لمدة عشرة أيام بداية من الاسبوع المقبل حتى نكون جاهزين لبداية منافسات دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية التى تلقينا تأكيدات بإنطلاقها فى 29 نوفمبر المقبل ، حافظنا على القوام الاساسى للفريق وأجرينا بعض التدعيمات وتعاقدنا مع ثنائى تونسى بعد تألق الجزيرى معنا".

ويضيف عضو المقاولون العرب :" نحلم بالوصول للمباراة النهائية للكونفدرالية مع فريق بيراميدز فى نهائى مصرى خالص مثلما يحدث مع الاهلى والزمالك حالياً ، وأطلقنا مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير القطبين لأن كل بيت فى مصر فيه أهلاوى وزملكاوى ، ومين من الاهلاوية لايحب حازم إمام الزملكاوى أباً عن جد".

وتابع محمد عادل :" هناك فئة ضالة تستهدف الوقيعة بين جمهور الناديين وكل محاولاتهم لن تؤتى ثمارها ، ولازم أقولهم حرام عليكو مصر".

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وأطلق المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، مبادرة لنبذ التعصب بين جماهير الكرة المصرية وخاصة جماهير القطبين الأهلى والزمالك، وذلك قبل القمة المرتقبة بين الفريقين فى نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل، وقال عادل فى تصريحات خاصة: مباراة الأهلى والزمالك حدث تاريخى غير مسبوق فى كل الدول، وأريد أن أوجه رسالة لعشاق القطبين، لا يوجد بيت مصرى يخلو من أهلاوى وزملكاوى، على امتداد القطر المصرى كله، الكل يعيش فى وئام ويجب أن يكون كذلك.

أضاف: يجب نبذ روح التعصب لأن مصر تعطى الدروس فى كل شئ وسباقة فى كل شئ، فى النهاية هى بطولة ستنتهى وتبدأ أخرى ومن ليس له حظ فى تلك البطولة سيكون له حظ فى أخرى، كلنا يجب أن ننبذ التعصب، ويجب أن نعطى العالم رسالة.

اختتم: كل من يتابع المباراة يجب أن يدرك أن لديه أخوات وأبناء زملكاوية وأهلاوية، يجب أن يكون لدينا روح رياضية، بمعنى أن الرياضة فوز وهزيمة يجب أن نتقبل الأمرين.