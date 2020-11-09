شكرا لقرائتكم عبد الستار صبرى يكشف كواليس هروب ثنائى دجلة من معسكر منتخب الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف عبد الستار صبري مدرب منتخب مصر للشباب، كواليس هروب لاعبان من وادي دجلة تركوا معسكر منتخب الشباب دون الحصول على إذن من الجهاز الفني ، وقال عبد الستار صبرى في مداخلة هاتفية لبرنامج وان تو مع النجم حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تدربنا وصعدنا للنوم وفوجئنا ثانى يوم بعدم وجودهم في غرفتهم بعد تلقيهم اتصال من ادارى وادى دجلة ، ليقررا الخروج من المعسكر دون اذن لذا قررنا فتح تحقيق بالواقعة"

ويضيف عبد الستار صبرى :" كان من المفترض أن يتصل وادى دجلة ويستأذن ربيع ياسين وكنا لن نمانع، لكن فوجئنا صباحا بأنهما رحلا ليلا من المعسكر"

استكمل: "تواصلنا مع وادي دجلة وأكدوا أنهم سيجرون تحقيق من أجل معرفة ما الذى جعل اللاعبان يتركان المنتخب.

أردف: "سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي اتصل بربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وطلب منه لاعبين حتى يراهم بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، في مباريات ودية ثم سيعودون إلى المنتخب مرة أخرى قبل مباراة بتروجيت ووافقنا على هذا".

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وتابع عبد الستار صبرى: "القرار بشأن ثنائي وادي دجلة في يد ربيع ياسين، ولكن أؤكد أنهما لن يستكملا مع المنتخب ولن ينضما خلال الفترة المقبلة".

وعن استعدادات منتخب الشباب قال ربيع ياسين :" واجهنا منتخب العراق الذى أقام معسكر بمصر وخضنا مباريات ودية مع فرق الدوري الممتاز ونسير بشكل جيد للغاية ، نملك لاعبين مميزين للغاية على رأسهم إبراهيم عادل وزياد فرج وأسامة فيصل وحسام أشرف"

وطلب ماجد سامى مالك أندية وادى دجلة، فتح تحقيق عاجل بعد أن غادر ثنائي فريق الناشئين بالنادى الدجلاوى أحمد شريف وكريم محمد معسكر منتخب الشباب تحت 20 عامًا بقيادة ربيع ياسين، والمقام حاليًا استعدادا لدورة شمال أفريقيا المقرر انطلاقها 15 ديسمبر المقبل بتونس والمؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا في مارس المقبل.

وأبلغ ماجد سامى الجهاز الفنى لمنتخب الشباب إنه سيتم فتح تحقيق عاجل لمعرفة حقيقة الواقعة ومن المخطئ لتتم محاسبته، خاصة وإن منتخب الشباب لا يقل أهمية عن المنتخب الأول والأوليمبي.