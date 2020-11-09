شكرا لقرائتكم وزير الرياضة يتواصل هاتفيا مع محمد صلاح قبيل وصوله مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع محمد صلاح نجم المنتخب المصري لكرة القدم وذلك فى إطار الاطمئنان على انتهاء كافة إجراءاته لوصوله اليوم للمشاركة مع المنتخب المصري لكرة القدم خلال مبارياته المرتقبة مع منتخب توجو في مباراتي الذهاب والإياب والمقرر لهما يومي 14 و17 من نوفمبر الجاري وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2022. Advertisements وأوفد وزير الرياضة مراسم وزارة الشباب والرياضة لاستقبال محمد صلاح والذى يصل مساء اليوم الاثنين بمطار القاهرة. وفى سياق متصل يشهد الدكتور أشرف صبحي مساء اليوم المران الخاص بالمنتخب المصرى والذى يقام فى السابعة من مساء اليوم باستاد القاهرة الدولى وذلك لمؤازرة المنتخب وجهازه الفني والادارى قبيل مبارياته مع منتخب توجو.

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