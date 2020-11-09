إصابة لاعب ريال مدريد بـ"شق في عظام الساق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أعلن ريال مدريد تشخيص إصابة لاعبه فيديريكو فالفيردي خلال مواجهة فالنسيا بالأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.

وكشف النادي الإسباني في بيان مقتضب عبر موقعه الرسمي، اليوم الإثنين، أنه بعد الفحوصات التي أجراها فالفيردي، تم تشخيص إصابته بشق في العظم الخلفي للساق اليمنى.

ولم يكشف النادي الملكي عن الفترة التي سيغيب على إثرها فالفيردي عن المباريات بسبب الإصابة.

وخسر ريال مدريد مواجهة فالنسيا بنتيجة 4-1 ليتراجع للمركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 16 نقطة.