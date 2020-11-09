"الأهلي بيلف ويدور".. المصري يكشف موقفه من ضم جيرالدو وبادجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

كشف سمير حلبية رئيس المصري، موقف النادي البورسعيدي من التعاقد مع ثنائي الأهلي أليو بادجي أو جيرالدو دا كوستا خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال حلبية: "الأهلي لديه مشكلة معنا لا أعلم سببها، لا يأخذ منّا لاعبين ولا يعطينا".

وأضاف:"عندما يريد ضم لاعبين من المصري (بيلف ويدور) ويتحدثون معنا دون جدية، وفي النهاية تفشل الصفقة".

وتابع: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة".

Advertisements

وواصل: "حاليًا لم يطلب علي ماهر التعاقد مع لاعبين من الأهلي، وقد يكون هناك تفاوض في الفترة المقبلة".

وأكمل: "نسعى لضم حارس مرمى وثنائي دفاع، وسنعلن عن صفقات جديدة خلال 48 ساعة".

وعن الملعب الذي سيخوض عليه الفريق مبارياته بالدوري، قال: "نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، وإذا لم ننجح في ذلك فأرى أن اللعب في السويس أو الإسماعيلية سيكون جيد، بينما يرغب علي ماهر اللعب في برج العرب".

وأتم رئيس المصري حديثه قائلا: "الفريق سيعود بقوة لمكانه الطبيعي والمنافسة بشكل قوي في الدوري المصري الموسم المقبل".