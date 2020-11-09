المصري يعلن موقفه من التفاوض مع الأهلي لضم جيرالدو وبادجي

أعلن سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي موقفه من التفاوض من النادي الأهلي للحصول على خدمات الثنائي جيرالدو وبادجي خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وقال حلبية في تصريحات لبرنامج ملعب الصقر الذي يقدمه أحمد حسن على راديو مصر:

" الأهلي لديه مشكلة معنا لا أعلم سببها، لا يأخذ منا ولا يعطينا لاعبين، عندما يريد ضم لاعبين من المصري يتحدثون معنا بدون جدية، وفي النهاية تفشل الصفقة ".

وأضاف: " أتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر مع النادي الأهلي في النهاية، وعلي ماهر لم يطلب لاعبين من الأهلي، وقد يكون هناك تفاوض في الفترة المقبلة معهم ".

وختم: " نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، طالما المباريات بدون جمهور، وأتمنى إقامتها في السويس أو الإسماعيلية، والكابتن علي ماهر يريد اللعب في برج العرب".