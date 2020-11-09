نتائج متميزة لفريق المصري في بطولة الجمهورية للسباحة بالزعانف

حقق فريق النادي المصري البورسعيدي للسباحة بالزعانف نتائج متميزة للغاية ببطولة الجمهورية التي جرت مؤخرًا بالقاهرة.

كانت البداية مع النجمة ملك محمد طليب والتي حققت رقمًا قياسيًا محليًا جديدًا لمرحلة الـ 11 عامًا بنات في سباق 50 متر مونو بتحقيقها المركز الاول بزمن قدره 22.04 ثانية محطمة الرقم السابق وقدره 22.24 والذي تم تحقيقه عام 2016 لتستحق ملك طليب والملقبة بلقب "المقاتلة" كأس أحسن سباحة على مستوى الجمهورية للمرة الثانية على التوالي.

كما حصل السباح معاذ عمر سالم علي كأس احسن سباح على مستوي الجمهورية ، وذلك بعد تتويجه بميداليتين فضيتين في سباقي ٥٠

متر مزدوجة ، ٥٠ متر مونو وكذلك ميداليتين برونزيتين في سباقي١٠٠ متر مزدوجة ، ١٠٠ متر مونو وذلك على الرغم من إصابته قبيل انطلاق السباقات مباشرة.أما السباحة أيسل منصور فقد حصلت علي المركز الثالث والميدالية البرونزية في منافسات سباق ١ كيلو متر مرحلة ١١ سنة في المياه المفتوحة ، فيما حقق السباح كريم تامر سليم المركز الخامس ف سباق ١ كيلو متر في المياه المفتوحة أيضًا.وعلى المستوى الجماعي حصل فريق المصري “مختلط” لمرحلة الـ 11 عامًا والمكون من معاذ عمر سالم ، حسن السيد العربي ، أيسل منصور ، ملك طليب على المركز الثاني والميدالية الفضية ف سباق ٥٠ متر زعانف مزدوجة ، فيما حصل فريق المصري “أولاد” لمرحلة الـ 11 عامًا والمكون من معاذ عمر سالم ، حسن السيد العربي ، أحمد رامي ، كريم تامر على المركز الثالث والميدالية البرونزية ، ليحقق النادي المصري بتلك النتائج المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة.الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق السباحة بالنادي المصري يتكون من الدكتور أحمد علاء مديرًا فنيًا للعبة ، ومعه المدربين محمود الطيب ، محمود عبد السلام ، خالد جدو ، والمدير الإداري للألعاب الفردية أحمد متولي تحت الإشراف العام للأستاذ حسن عمار عضو مجلس إدارة النادي المصري والمشرف على النشاط الرياضي.