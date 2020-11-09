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حقيقة طلب الزمالك ضم كريم العراقي من المصري

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كشف سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي حقيقة الأنباء التي ترددت حول تلقي النادي عرضًا من الزمالك للحصول على خدمات اللاعب كريم العراقي خلال الصيف الجاري .

وقال حلبية في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقر

المذاع على راديو مصر بتقديم الإعلامي الرياضي أحمد حسن: " تعاقدنا مع أحمد رفعت بشكل رسمي، وتم انهاء الصفقة مع مسئولي الزمالك، وكريم العراقي ليس له دخل في الصفقة، والزمالك لم يتقدم بعرض لضمه مطلقًا ".

وأضاف: " لو تلقينا عروض جيدة لضم كريم العراقي ووجدنا البديل المناسب سنوافق على بيعه ".

واحتتم: " النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة ، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة ".

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