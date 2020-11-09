حقيقة طلب الزمالك ضم كريم العراقي من المصري

كشف سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي حقيقة الأنباء التي ترددت حول تلقي النادي عرضًا من الزمالك للحصول على خدمات اللاعب كريم العراقي خلال الصيف الجاري .
وقال حلبية في تصريحاته خلال برنامج ملعب الصقرالمذاع على راديو مصر بتقديم الإعلامي الرياضي أحمد حسن: " تعاقدنا مع أحمد رفعت بشكل رسمي، وتم انهاء الصفقة مع مسئولي الزمالك، وكريم العراقي ليس له دخل في الصفقة، والزمالك لم يتقدم بعرض لضمه مطلقًا ".
وأضاف: " لو تلقينا عروض جيدة لضم كريم العراقي ووجدنا البديل المناسب سنوافق على بيعه ".
واحتتم: " النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة ".
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