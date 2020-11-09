المقاولون العرب يقترب من ضم لاعب إنبي

اقترب مسؤولو نادي المقاولون العرب من ضم أحمد عبد العزيز لاعب إنبي خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ودخل مسؤولو النادي في مفاوضات خلال الفترة الماضية، مع نادي إنبي من أجل ضم أحمد عبد

العزيز، لتعزيز صفوف الفريق استعدادًا للموسم الكروي الجديد، للمنافسة على الكونفيدرالية الأفريقية، والمربع الذهبي بالدوري.وأبرم المقاولون العرب، حتى الآن ثلاث صفقات، هم التونسي وسام النغموشي الذي انتهى عقده مع الترجي، وأحمد داوودا لاعب الزمالك وطلائع الجيش السابق، والتونسي هيثم الجويني نجم الترجي السابق.كان المقاولون عاد يوم الجمعة الماضية، للتدريبات، استعدادًا للموسم الكروي الجديد، بعدما منح الجهاز الفني لذئاب الجبل، اللاعبين راحة سلبية، بعد نهاية الدوري.