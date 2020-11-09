كورونا يهدد بقاء رونالدو مع يوفنتوس

كشفت بعض التقارير الصحفية، أن إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي تدرس بيع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها فريق السيدة العجوز.
ويعاني فريق يوفنتوس من أزمة مالية كبيرة، منذ جائحة كورونا مما أدى إلى رغبة إدارة الناديفي تقليل رواتب اللاعبين.
وقالت صحيفة "صن" البريطانية، إن إدارة ناد يوفنتوس الإيطالي تفكر في بيع رونالدو بنهاية الموسم الجاري، للاستفادة منه ماليًا.
ويتجه يوفنتوس إلى تقليل حجم النفقات المالية في الوقت الحالي، لذلك تفكر إدارة النادي بشدة
وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن تجديد عقد رونالدو مع البيانكونيري بنفس الشروط في الوقت يعد مستحيل.
وانضم صاحب الـ36 عامًا إلى ناد يوفنتوس صيف 2018 قادمًا من لايال مدريد الإسباني مقابل 101 مليون يورو.
وينتهي عقد رونالدو مع السيدة العجوز في صيف 2022، لذلك خروجه من ملعب اَليانز ستاديوم يعد أقرب الاحتمالات.
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