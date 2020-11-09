رئيس المصري: نسعى لضم حارس مرمى وثنائي مساك لتدعيم الدفاع

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي أن الإدارة تسعى بقوة من أجل التعاقد مع حارس مرمى وثنائي مساك لدعم صفوف فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري .

وقال حلبية خلال تصريحاته ببرنامج ملعب الصقر

الذي يقدمه أحمد حسن على راديو مصر: "نسعى لضم حارس مرمى وثنائي مساك لتدعيم خط الدفاع، وسوف نعلن عن صفقات جديدة خلال 48 ساعة ".

وأضاف: " النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة ".

وختم: "نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، طالما المباريات بدون جمهور، وأتمنى إقامتها في السويس أو الإسماعيلية، والكابتن علي ماهر يريد اللعب في برج العرب".