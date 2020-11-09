مباراة ليفربول وميتلاند الدنماركي مهددة بالتأجيل

زعمت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، أن مباراة فريق ليفربول الإنجليزي وميتلاند الدنماركي مهددة بالتأجيل بعد القيود التي فرضتها السلطات البريطانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وكانت الحكومة البريطانية، قد نصحت رابطة الدوري الإنجليزي بوقف مشاركات نجومها مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقرر لها الشهر الجاري، لتجنب فترات الحجر الصحي لمدة 14

يومًا.

ويحل فريق ليفربول ضيفًا على ميتلاند، يوم 9 ديسمبر المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما كشفته صحيفة "صن" البريطانية، فإن الدنمارك تفشى فيها فيروس كورونا بشكل كبير في الفترة الأحيرة.

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وأوضحت الصحيفة، أن بوريس جونسون

رئيس وزراء بريطانية قد منع الدنماركيين من دخول إنجلترا في ظل تفشي العدوى بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة إلى أن قيود كورونا إذا استمرت على هذا النحو حتى شهر ديسمبر المقبل، فقد يتم تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب آخر خارج الدنمارك.

وكان ليفربول قد واجه فريق ميتلاند في الجولة الثانية على ملعب أنفيلد، وفاز بثنائية نظيفة.

ويتصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط في أول ثلاث جولات من دور المجموعات.