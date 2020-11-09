الرباط الصليبي ينهي موسم خميس مع الرائد السعودي

كشفت الفحوصات الطبية، التي أجراها عوض خميس، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد السعودي عن تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، وهذا الأمر ينهي موسمه الرياضي مع فريقه، عقب نهاية الجولة الرابعة في دوري كأس محمد بن

سلمان للمحترفين.وتقرر أن يجري اللاعب عملية جراحية خلال اليومين المقبلين، على أن يخضع لمراحل تأهيل تمتد إلى قرابة الأشهر الـ 6.و أبلغ ثامر الناصر، مدير المركز الإعلامي وعضو مجلس الإدارة، أن إدارة النادي لا تنوي إسقاط اسم اللاعب من القائمة المحددة بـ 30 لاعبًا، وذلك لعدم اكتمالها مع نهاية فترة التسجيل الصيفية الماضية. وتابع الناصر حديثه، قائلاً: “منحت اللاعب حرية اختيار الطبيب المعالج والمستشفى، وستقف الإدارة إلى جواره، وستبذل كل ما في وسعها من أجل عودته إلى الملاعب من جديد”.