سمير حلبية: المصري سيعود لمكانته الطبيعية والمنافسة بقوة على الدوري

أكد سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي، أن الفريق سيعود بقوة لمكانه الطبيعي والمنافسة بشكل قوي في الدوري المصري . وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج الصقر المذاع على راديو مصر: "النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة المذاع على راديو مصر: "النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا ، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة ". وأضاف: "نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، طالما المباريات بدون جمهور، وأتمنى إقامتها في السويس أو الإسماعيلية، والكابتن علي ماهر يريد اللعب في برج العرب".

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