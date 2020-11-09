شكرا لقرائتكم خبر عن أماجو بينيك ينسحب من انتخابات كاف ويعلن دعمه لرئيس صن داونز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر أماجو بينيك، رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم الانسحاب من انتخابات الاتحاد الإفريقي «كاف» المقبلة، واعلن توجبه كامل دعمه إلى باتريس موتسيبي رئيس ومالك ماميلودي صنداونز. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي".

وأشار التقرير إلى أن بينيك فضل عدم خوض السباق الرئاسي وعوضا عن ذلك توحيد الجهود من أجل ضمان نجاح موتسيبي الذي سينافس أحمد أحمد الرئيس الحالي، وجاك أنوما الإيفواري.

وقالت «بي بي سي»، في تقرير لها إن أحمد أحمد رئيس الكاف الحالي، على وشك أن تصدر بحقه عقوبات من قبل

لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، ما يعني أن ترشحه بات محل شك.

وتابعت «بي بي سي»: أن أحمد أحمد بصدد التعرض لعقوبة الحرمان من المشاركة في أي نشاط يخص كرة القدم بعدما وجد مذنبا في خرق العديد من قوانين وكود أخلاقيات فيفا".

وأعلن أعلن الاتحاد الجنوب إفريقي لكرة القدم في وقت سابق تقديمه لباتريس موتسيبي رئيس ومالك نادي ماميلودي صنداونز للترشح على مقعد رئاسة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

ويفتح كاف باب الترشح لرئاسته حتى يوم الخميس المقبل.

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وتقام الانتخابات يوم 12 مارس المقبل ضمن جمعية كاف العمومية غير العادية في الرباط، بينما يعلن كاف المرشحين بشكل رسمي يوم 11 يناير.

ويخضع أحمد أحمد حاليا للتحقيق من قبل لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» وقد يؤدي هذا التحقيق إلى عرقلة محاولاته للترشح لولاية ثانية، بعدما كان عمرو فهمي الأمين العام السابق لـ"كاف" وجه إليه عدة ادعاءات أمام الكيان الحاكم لكرة القدم في العالم. وأنكر أحمد كل تلك التهم.