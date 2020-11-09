شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن:«الشيخ » تلقي 3 عروض من الدوري المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن إدارة النادي الأهلي سوف تدرس إعارة بعض اللاعبين الشباب، خاصة محمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري. وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يريد تكرار تجربة احمد ريان وعمار حمدي من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة". وواصل: "الأهلي تلقى 3 عروض لاستعارة أحمد الشيخ، من سموحة والاتحاد والمقاصة". وأتم: "كان هناك جس نبض من جانب بيراميدز لضمه ولكن الأمر صعب خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع لاعبين مميزين، علاوة على وجود لاعبين آخرين في بيراميدز مثل محمد فاروق وابراهيم حسن وإسلام عيسي، وبانضمام رمضان صبحي سيكون من الصعب ضم الشيخ". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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