شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف موقفه من بيع كريم العراقي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سمير حلبية رئيس النادي المصري البورسعيدي، أن الفريق سيعود بقوة لمكانه الطبيعي والمنافسة بشكل قوي في الدوري المصري.
وقال حلبية في تصريحات عبر برنامج الصقر المذاع على راديو مصر: "النادي المصري تأثر كثيرا في الموسم المنتهي، بجائحة كورونا، ولكن علي ماهر المدير الفني بذل مجهودًا كبيرًا مع اللاعبين في الأسابيع الأخيرة". وأضاف: "نسعى لضم حارس مرمى وثنائي مساك لتدعيم خط الدفاع، وسوف نعلن عن صفقات جديدة خلال 48 ساعة".
وتابع: "تعاقدنا مع أحمد رفعت بشكل رسمي، وتم انهاء الصفقة مع مسئولي الزمالك، وكريم العراقي ليس له دخل في الصفقة، والزمالك لم يتقدم بعرض لضمه مطلقًا". وأكمل: "لو تلقينا عروض جيدة لضم كريم العراقي ووجدنا البديل المناسب سنوافق على بيعه".
وحول إمكانية التفاوض مع الأهلي لضم جيرالدو وبادجي، قال: "الأهلي لديه مشكلة معنا لا أعلم سببها، لا يأخذ منا ولا يعطينا لاعبين، عندما يريد ضم لاعبين من المصري يتحدثون معنا بدون جدية، وفي النهاية تفشل الصفقة". وأضاف: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر مع النادي الأهلي في النهاية، وعلي ماهر لم يطلب لاعبين من الأهلي، وقد يكون هناك تفاوض في الفترة المقبلة معهم". وختم: "نتمنى أن تقام مباريات المصري في بورسعيد، طالما المباريات بدون جمهور، وأتمنى إقامتها في السويس أو الإسماعيلية، والكابتن علي ماهر يريد اللعب في برج العرب".
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