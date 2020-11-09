شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: اتحاد الكرة سيمد فترة القيد.. والأهلي سيقيد بانون والان نبدء بالتفاصيل



أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن زوجة بدر بانون لاعب الأهلي الجديد، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا. وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "من الوارد تأجيل عودة بدر بانون إلى القاهرة بعد إصابته زوجته بفيروس كورونا". وأضاف: "لازال هناك مشكلة في القيد، والأهلي لازال يسعى لمد فترة القيد، إلى ما بعد بطولة دوري أبطال إفريقيا". وواصل: "أعتقد أن اتحاد الكرة سيمد فترة القيد إلى 29 نوفمبر الجاري". الوضع في مصر Advertisements

اصابات 109,201

تعافي 100,342

وفيات 6,368

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