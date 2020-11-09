شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة زوجة لاعب الأهلى الجديد بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ضرب فيروس كورونا المستجد، عائلة اللاعب بدر باون، لاعب الرجاء الرياضي لكرة القدم، والمرشح للالتحاق بفريق الأهلي المصري، وفق ما أعلن عنه اللاعب نفسه، من خلال تغريدة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وأعلن بدر بانون، عميد فريق الرجاء الرياضي، إصابة زوجته غزلان بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب ما أعلنه اللاعب، عبر صفحته الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وغردت غزلان، عبر حساب زوجها بدر بانون على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" ، قائلة “شكرا لكل الناس، اللي أطمئنوا علينا .

وأضافت زوجة بدر بانون، “هذا الوباء صعب و أنا الحمد لله، معنديش أمراض مزمنة.

يذكر أن بانون هو الآخر سيجري تحاليل خلال الساعات القليلة المقبلة تأهبا منه للسفر للقاهرة للالتحاق بفريقه الجديد الأهلي ، بعد انتهاء مسيرته مع فريقه الرجاء الرياضي بنهاية الموسم الماضي، وهو الموسم الذي قاد فيه عميد الخضر فريقه للتتويج بلقب البطولة الاحترافية قبل أن يغادر نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على يد الزمالك الذي تفوق اليهم ذهابا وإيابا بمجموع أربعة أهداف لواحد .

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