شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد اليد: لا علاقة لحسن مصطفي بقرار اللعب بالقائمة القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المهندس هشام نصر رئيس اتحاد اليد علي سعادته بنجاح الجمعية العمومية لاتحاد اليد التي أقيمت مؤخرا بأحد الفنادق الكبري.

وأشار نصر إلي أن ثقة الجمعية العمومية بعد النجاح الكبير تحقق والمبذول الذي بذل وساما علي صدره مؤكدا أنه سيسعى للتطوير لتبقي كرة اليد المصرية دائما علي منصات التتويج العالمية بعد برونزية الشباب في بطولة العالم وذهبية الناشئين في المونديال.

وردًا علي سؤال الساعة الذي يتردد ودور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي في انهاء الموسم المعلق بالقائمة القديمة ؟ ..

وقال نصر إن هناك من يسعي الي إقحام الدكتور حسن مصطفي في كل صغيرة وكبيرة، رغم أنه الداعم الأول لكرة اليد المصرية وبدوره يترفع علي الصغائر، ولا احد يتدخل في قرارات الاتحاد المصري لكرة اليد، والقصة كلها تمت بفتوي من لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي وهي لجنة مستقله لها سيادتها ، وقمنا بإرسال الأمر الاتحاد الدولي لأنه أمر حساس بين فرق كبيرة ونحن كعادتنا نحرص علي الشفافية.