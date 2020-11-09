شكرا لقرائتكم 20 مليون جنيه متأخرات الإسماعيلى لإتمام صفقة فخر الدين بن يوسف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يترقب مسئولو النادى الاسماعيلى انتعاش خزينة النادى بمبلغ 20 مليون جنيه متاخرات للنادى من أجل إتمام صفقة انتقال التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق السابق الذى انتهى تعاقده بنهاية الموسم الجارى وترغب إدارة الدراويش في إعادته مجدداً ، حيث تم الاتفاق بين الطرفين على كل تفاصيل التعاقد وينتظر اللاعب وصول مقدم العقد من أجل الحضور للإسماعيلية وتوقيع العقد بشكل رسمي بعدما فضل إستكمال رحلته مع القلعة الصفراء رغم إمتلاكه عروض مميزة أخرى.

ولعب فخر الدين بن يوسف للإسماعيلى منذ يناير الماضى بعدما انضم للدراويش فى صفقة انتقال حر لمدة 6 أشهر، سجل خلالها هدفين فى 4 مباريات بالدورى، ولكن جاءت أزمة جائحة كورونا لتنهى علاقة الطرفين قبل أن تدور مفاوضات للعودة بين اللاعب والنادى الأصفر.

في شأن أخر ، قال الإعلامى علاء وحيد المتحدث الإعلامي باسم النادى الإسماعيلي أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لا يمانع على الإطلاق ولديه ترحيب كبير بشأن استضافة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك باستاد الإسماعيلية شريطة موافقة الجهات الأمنية ، وكانت هناك انباء قد خرجت حول عدم إقامة المواجهة المنتظرة بالإسكندرية على ستاد برج العرب بسبب هطول الأمطار بغزارة وهو ما أدى للتفكير فى ملاعب بديلة.

وأضاف وحيد بأن ستاد الإسماعيلية ظهر بشكل مشرف فى العديد من المناسبات كان اخرها ظهوره بشكل مميز خلال استضافة احدى المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

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وأتبع :”ملعب الإسماعيلية لايزال يحتفظ ببريقه منذ البطولة القارية واقامة المباراة عليه سيساهم فى خروجها بأفضل شكل ممكن وذلك فى حال إنطلاقها بحضور الجماهير “.

وأتم حديثه بأن الإسماعيلي سيبذل قصارى جهده وسيسعى حليل لتذليل كافة العقبات حال استضافة الحفل الكروى الذى يترقبه ملايين العشاق للناديين وللقارة السمراء أجمع ، ويقدم النادى الاسماعيلي هذه المبادرة من واقع المسئولية الوطنية والمجتمعية ويتمنى قبول المبادرة وموافقة الاجهزة الامنية .

في سياق مختلف ، غادر الدولى الأنجولى “أرى بابل” الوافد الجديد للإسماعيلى الأراضى المصرية من أجل الانضمام لمنتخب بلاده الذي يستعد لخوض مواجهتي الكونغو الديمقراطية ،ويحل المنتخب الأنجولي ضيفًا على نظيره الكونغو الديمقراطية، في الجولة الثالثة، قبل أن يستضيف أنجولا، فى مواجهة الجولة الرابعة.

وكان الإسماعيلى قد أبرم تعاقده مع الدولى الأنجولى ، فى سبيل تعزيز الجانب الهجومى للفريق.

ومن المقرر أن يعود بابل لصفوف الفريق فور انتهاء مهمته الدولية،استعدادا لاستئناف منافسات كأس العرب للأندية الأبطال بجانب بطولة الدورى المحلى فى نسختها الجديدة.