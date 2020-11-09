شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يكشف أسباب تعثر صفقة انتقال عامر عامر للإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مسئول بنادى الإنتاج الحربى أن صفقة انتقال عامر عامر حارس مرمى فريقه لصفوف النادى الاسماعيلى تعثرت فى الساعات الاخيرة، وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" :"صفقة انتقال عامر عامر للنادى الاسماعيلى تعثرت وباتت أقرب للفشل بنسبة 90 % بسبب خلاف بين مسئولي الدراويش ونظرائهم فى الانتاج الحربى بسبب المقابل المادى مما دفع مسئولي الإنتاج الحربى للتمسك بخدمات الحارس المتألق حتى لا تحدث هزة في صفوف الفريق بالموسم المقبل بعد رحيله".

ويضيف المصدر :"عامر رحب بالانتقال للإسماعيلى وكانت هناك نية لإتمام الصفقة من مسئولى الانتاج الحربى لولا عدم التوصل لاتفاق مالى بين مسئولى الناديين فى اللحظات الاخيرة قبل توقيع العقود ، وحتى الان تبدو الامور مجمدة تماماً".

عامر شارك مع الإنتاج الحربي في 25 مباراة خلال الموسم الجاري استقبل خلالها 25 هدفا وخرج بشباك نظيفة 11 مرة وينتهى تعاقده مع ناديه في يونيو المقبل ، عامر صاحب الـ33 عاما انضم إلى الإنتاج الحربي قادما من الجونة في صيف 2015 وفيما بعد أصبح أحد ركائز ونجوم الفريق الأول.

كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة.

على صعيد مختلف، تعكف لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى، برئاسة اللواء أشرف عامر وعضوية خالد مهدي مدير الكرة ومختار مختار المدير الفنى للفريق، على حسم الصفقات المنتظر التعاقد معها فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

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في سياق مختلف ،أكد خالد مهدى مدير الكرة بالإنتاج الحربى، أن مختار مختار المدير الفنى للفريق مدد تعاقده مع الفريق لمدة موسم، وقال مهدى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، "عقدنا جلسة مع مختار مختار ووقع على العقد الجديد لمدة موسم بشكل رسمي"

وأضاف خالد مهدى "لجنة التعاقدات بالإنتاج تواصل اجتماعاتها بالتنسيق مع اللواء أشرف عامر رئيس النادى ومختار مختار المدير الفنى للفريق لمناقشة أخر تطورات الصفقات الجديدة تمهيداً للإعلان الرسمي عنها".

وفى أغسطس الماضى أعلن مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى استقالته من تدريب العجلات الحربية بعد الخسارة بثلاثية نظيفة أمام بيراميدز في الدوري الممتاز مؤكداً أن لقاء طلائع الجيش سيكون الأخيرة له مع الفريق قبل أن يستجيب لضغوط إدارة الإنتاج الحربى ويتراجع عن الاستقالة.

وقاد مختار مختار وهو جناح سابق في الأهلي والمنتخب الوطني الإنتاج الحربي في 120 مباراة فاز في 36 وتعادل في 42 و خسر مثلهم.

بدأ مختار مختار رحلته مع الإنتاج الحربى بداية من موسم 2016 -2017 وكانت أول مباراة له مع أسوان وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وأنهى الإنتاج الحربى أول مواسمه مع مختار مختار في المركز الـ 13 بينما نجح في إنهاء الموسم الثانى في المركز السابع برصيد 47 نقطة وهو الإنجاز الأفضل، بينما أنهى الإنتاج موسمه الثالث مع مختار بالموسم الماضى في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة بينما أنهى الموسم الحالي في المركز الثامن برصيد 44 نقطة جمعها من 34 لقاء فاز في 11 وتعادل في مثلهم وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 35 هدف وتلقت شباكه 38 هدف.