شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يرفض التفريط فى حارسه محمد بسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق مسئولو طلائع الجيش ملف رحيل محمد بسام حارس مرمى الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث رفض النادى فكرة التفريط في الحارس بعد تلقيه عروض مميزة خوفاً من تعثر رحلة الطلائع في كأس مصر التي يأمل في حصد لقبها لضمان المشاركة في البطولة العربية بالموسم الجديد بعد وصوله للدور قبل النهائي بالكأس، وتألق محمد بسام بشدة لينال موقعاً في اختيارات حسام البدرى المدير الفني للفراعنة بالفترة الأخيرة بعد المستوى المتميز الذى ظهر به الحارس طوال الموسم فضلا عن تألقه في مباريات كأس مصر وتصديه لثلاثة ركلات ترجيح كانت سبباً في الإطاحة بفريق بيراميدز خارج البطولة ، ودارت اتصالات شفهية بين مسئولي الاهلى والطلائع للحصول على خدمات بسام، فيما أرسلت إدارة الاسماعيلى عرضاً رسمياً للتعاقد مع الحارس للتعرف على الشروط المالية للطلائع للاستغناء عن خدماته ويمتلك حارس الطلائع عرض مميز أيضاً من سموحة الذى دخل بقوة في الصفقة من أجل الفوز بها بالميركاتو الصيفى.

وفى وقت سابق ، اعترف محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش ومنتخب مصر بتلقيه اتصالات من الأهلى للتعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقال محمد بسام فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم "منذ أيام تلقى مسئولو طلائع الجيش اتصالا هاتفيا من مسئولى الأهلى بشأن التعاقد معى، حتى الآن تبدو الأمور غير رسمية لكن هناك اتصالات بين الناديين أتمنى أن تكلل بالنجاح فى النهاية حتى أحقق حلم حياتى".

ويضيف محمد بسام "اللعب للأهلى شرف لأى لاعب، وأتمنى ربنا يكتبهالى هبقى حققت أهم حلم فى حياتى، عقدى مع الطلائع مستمر موسمين، لكن حينما جددت تعاقدى الموسم الماضى حصلت على وعد من مسئولى الطلائع بمنحى فرصة الرحيل حال تلقى النادى عرض مميز من الأندية الكبيرة، وأثق فى وعد مسئولى الطلائع، النادى يعتبرنى كابتن من كباتن الفريق، ويقدر مجهوداتى وبالطبع أنا أحلم بأن يستفيدوا مادياً بفضل دورهم الرائع فى مسيرتى الكروية".

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وتابع حارس الطلائع: "اللعب للزمالك صعب للغاية، لم أتلق أى اتصالات من مسئوليه، كانت هناك اتصالات فى وقت سابق قبل قدوم محمد أبو جبل ومحمد عواد لكن فى ظل وجود أربعة حراس مميزين يبقى الانتقال للزمالك أمرا صعبا للغاية".

وعن الانضمام للفراعنة "الحمد لله شعرت بالعدل فى اختيارات جهاز الفراعنة، كان عندى ثقة أن الجهاز سوف يقدر مجهوداتى طوال الفترة الماضية، خاصة أن كابتن أيمن طاهر على تواصل تام مع كل حراس الدورى وأنا بالطبع منهم فهو لا يكتفى بالإشادة وإنما يحدثنى عن بعض أوجه القصور حتى اتجاوزها، ولن أنسى دور سيد السويركى مدرب حراس الطلائع فهو رجل يعمل فى صمت وأراه مظلوم للغاية فهو دائم اعداداى معنوياً وذهنياً قبل فنياً".

وعن كأس مصر قال محمد بسام "120 دقيقة تفصلنا عن معانقة اللقب، بعدما أطحنا بفريق بيراميدز اكتسبنا ثقة كبيرة، ونلعب بدون ضغوط، وهى بطولة قريبة من كل الفرق نحلم بحصد لقبها للمرة الأولى فى تاريخ الطلائع".

ونجح طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال قائد الحرس في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.