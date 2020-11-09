شكرا لقرائتكم حازم إمام يحذر الفراعنة من قوة منتخب توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حذر حازم إمام نجم الزمالك ومنتخب مصر الاسبق ، الفراعنة من قوة منتخب توجو قبل مواجهة المنتخبان المقبلة ، وقال الثعلب الصغير فى برنامجه وان تو عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" ميزان القوة اختلف فى افريقيا ، ومبقاش فيه حاجة اسمها منتخب صغير ومنتخب كبير، بخلاف بقى أن الكورة مفيهاش كبير ، وأى نتيجة متوقعة"

وتابع حازم إمام :" الفترة الحالية نقدر نقول أن البدرى خد وقته كامل سواء فى دراسة الفرق المنافسة أو استكشاف لاعبيه وتشكيلته الاساسية بعد مرور شهور على تواجده فى قيادة الفراعنة، رغم أنه ملعبش مباريات ودية وضحى بالمعسكر من أجل استكمال مسابقة الدور ي، وهنشوف هل القرار ده هيكون على حساب مصلحته الشخصية ولا المنتخب هيكمل ويعدى المرحلة دى بنجاح".

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ووصل أحمد حجازى لاعب منتخب مصر واتحاد جدة السعودى إلى القاهرة خلال الساعات الماضية للانضمام لمعسكر الفراعنة اليوم استعداداً لمباراتىّ توجو، ذهاباً وإياباً، والمقرر لهما يومى 14 و17 من نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، القائمة النهائية للفريق الوطنى استعداداً لمباراتي توجو، وضمت كلا من: محمد الشناوى- محمد أبوجبل- محمد بسام- محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي- علي جبر - أيمن أشرف - محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح - أحمد توفيق - طارق حامد - محمد النني - حمدي فتحي - عمرو السولية - أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "قفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.