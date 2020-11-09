شكرا لقرائتكم أحمد حسن : المقاولون و البنك الأهلى و الإسماعيلى يطلبون التعاقد مع بادجى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي تلقى بعض العروض للتعاقد مع آليو بادجي مهاجم الفريق الأول، وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "العروض المقدمة من البنك الأهلي والمقاولون والإسماعيلي لضم بادجي، وهناك عروض خارجية للتعاقد مع المهاجم السنغالي.

وأضاف الصقر قائلا :"الواضح أن موسيماني يحتاج ضم مهاجم جديد سيكون على حساب بادجي".

وواصل أحمد حسن: "الأمر سوف يتم حسمه بعد نهائى دوري أبطال أفريقيا، وقد يكون هناك صفقة تبادلية بين الأهلي ووادي دجلة، من أجل انتقال أحمد رمضان بيكهام للفريق الاحمر".

وأكمل: "مدرب دجلة رفض ضم بادجي ضمن صفقة تبادلية".

وتابع :" لجنة التخطيط بالأهلي قررت تأجيل اي عروض في الوقت الحالي، خاصة أن بيتسو موسيماني يسعى لتجهيز كل اللاعبين خوفا من الاصابات وفيروس كورونا، هناك اهتمام كبير ببطولة دوري أبطال إفريقيا".

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وقال أحمد حسن ، أن إدارة النادي الأهلي سوف تدرس إعارة بعض اللاعبين الشباب، خاصة محمد شكري وعربي بدر ومحمد فخري.

وقال عبر برنامجه ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الأهلي يريد تكرار تجربة احمد ريان وعمار حمدي من أجل اكتساب الخبرات المطلوبة".

وواصل: "الأهلي تلقى 3 عروض لاستعارة أحمد الشيخ، من سموحة والاتحاد والمقاصة".

وأتم: "كان هناك جس نبض من جانب بيراميدز لضمه ولكن الأمر صعب خاصة بعد تعاقد بيراميدز مع لاعبين مميزين، علاوة على وجود لاعبين آخرين في بيراميدز مثل محمد فاروق وابراهيم حسن وإسلام عيسي، وبانضمام رمضان صبحي سيكون من الصعب ضم الشيخ".