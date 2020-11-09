شكرا لقرائتكم "فتوى" موسيماني تحدد مصير مدافع الأهلي بعد انتهاء الإعارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي موقف محمد عبد المنعم "كامبوس" مدافع الفريق المُعار لسموحة بعدما أبدى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي قناعته بمستوى اللاعب وقدراته الفنية وألمح لرغبته في عودته مرة أخرى للقلعة الحمراء بعد إنتهاء إعارته للنادي السكندري .

ويُعد "كامبوس" واحداً من عدة لاعبين مُعارين لم يحسم الاهلي موقفهم حتى الأن بشكل رسمي حيث ينتظر مسئولو النادي حسم مصير بعض المعارين ومنهم أحمد ياسر ريان الذي إنتهت إعارته للجونة مؤخراً.

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من ناحية اخرى ، رفضت لجنة التخطيط للكرة بالنادي فكرة تدعيم الجبهة اليُسرى للفريق أو ضم مدافعين جدد بعد التعاقد مع المغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربي وأعلنت اللجنة إنها ستكتفي بضم صفقة أجنبية بجانب حارس مرمى محلى وبعدها سيتم إغلاق باب التعاقدات خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وناقشت اللجنة مع الجهاز الفنى للفريق بقيادة بيتسو موسيماني خلال الفترة الماضية إحتياجات الأهلي للموسم الجديد وتم الأتفاق على أن يتعاقد الأهلي مع لاعب أجنبي حالياً ومعه حارس مرمى على أن يتم تأجيل حسم باقي الصفقات لفترة الإنتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ويأتي قراراللجنة بالتنسيق مع موسيماني بعد تعاقد الأهلي خلال الصيف الجارى مع كل من طاهر محمد طاهر قادماً من المقاولون العرب والمغربي بدر بانون مدافع الرجاء المغربى وأحمد رمضان "بيكهام" لاعب وادى دجلة ويتم التفاوض حالياً مع لاعب أجنبى، غالباً سيكون الأورجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب أفريقي.

كما يتفاوض الأهلي مع حارس محلي وتم ترشيح كل من محمد بسام "طلائع الجيش" ومحمود جاد "إنبي" وأحمد الشناوي "بيراميدز"، كما قرر الأهلي عودة أربعة لاعبين مُعارين وهم ناصر ماهر وأكرم توفيق وصلاح محسن ومحمد شريف.