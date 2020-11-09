شكرا لقرائتكم جريندو يؤكد انتظامه فى معسكر المصرى بشرم الشيخ عقب نهاية أجازة الزواج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد عبد اللطيف “جريندو” مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري انضمامه لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة وذلك عقب نهاية الأجازة التي حصل عليها لزواجه قبل نحو أسبوع.

وأشار جريندو أنه حصل على الأجازة عقب استئذان علي ماهر المدير الفني للفريق ، مبديا دهشته من الأخبار التى تم تداولها مؤخرا والتي أكدت مطالبته لإدارة المصري بتعديل عقده وتلويحه بالانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز في حالة عدم الموافقة على تعديل عقده، مضيفًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة ، مؤكدًا سعادته بالعودة للقلعة الخضراء بعد إعارته لمدة موسم لفريق حرس الحدود ، معربًا عن سعادته كذلك بتمسك إدارة النادي به ورفضها لعدد من العروض التي تقدمت بها العديد من أندية الدوري الممتاز للتعاقد معه اعتبارًا من الموسم الجديد.

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من ناحية أخرى، بدأ فريق المصرى البورسعيدى معسكره الاستعدادى للموسم الجديد الذى ينطلق نهاية نوفمبر الجارى، فى أحد منتجعات شرم الشيخ، فى أولى مراحل الإعداد للخطة التى وضعها على ماهر المدير الفني للمصرى للموسم الجديد.

ووصلت حافلة النادى المصرى صباح اليوم، السبت، لبدء معسكر تدریبی متزامنا مع فترة إعداده للموسم الجديد ويمتد المعسكر لمدة عشرة أيام قبل العودة إلى بورسعيد للدخول في المرحلة الثانية.

وتواصل إدارة المصرى دعم صفوف الفريق بلاعبين من الخبرات، بعد التعاقد مع أحمد شديد قناوى من الإنتاج الحربى ، واحمد رفعت من الزمالك، وثلاثى إف سى مصر عصام ثروت حارس المرمى ، ومصطفى سلطان وعلاء عطا.. بينما تم بيع محمود وادى الى بيراميدز.