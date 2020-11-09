شكرا لقرائتكم جدو: لم احسم وجهتي القادمة حنى الآن.. وأفاضل بين أكثر من عرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمد ناجي جدو مهاجم الأهلي والجونة ومنتخب مصر السابق أنه لم يحسم وجهته القادمة حتى الآن، مشيرا إلى انه يبحث اكثر من عرض في الفترة الحالية لاختيار الافضل له من حيث الاستقرار والطموح.

قال جدو في تصريح خاص إنه سيحسم مستقبله خلال الأسبوع القادم بعد الاستقرار على اسم النادي الذي سيوقع معه.

وعن حقيقة انتقاله إلى نادي البنك الأهلي أوضح انه نلقى مفاوضات من النادي ولكن لم يحسم الانتقال إليه حتى الآن.

ولعب جدو في صفوف الاتحاد السكندري والأهلي والانتاج الحربي والجونة، بخلاف أنه هداف امم افريقيا 2010 وهي اخر بطولة توج بلقبها منتخب مصر.