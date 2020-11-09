شكرا لقرائتكم 3 مرشحين على الرئاسة و6 نواب فى انتخابات نادى إنبى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أغلق باب التقدم الخاص بانتخابات نادى إنبى، بعدما تقدم 3 مُرشحون على مقعد رئيس النادى البترولى و6 مُرشحون على مقعد نائب الرئيس، وذلك بعد الاستقالة التى تقدم بها زكريا السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس النادى، من قبل مجلس الإدارة الذى فوضه بالقيام بأعمال رئيس النادى بعد بلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى فى أكتوبر من العام الماضى لسن المعاش، حيث من المقرر، أن تنعقد الجمعية العمومية لنادى إنبى، يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، على أن يتم عرض نتائج الأعمال والقوائم المالية عن السنة المالية 2019 / 2020 إلى جانب التصديق على محضر الجلسة السابقة.

وأكد عصام زيدان، عضو مجلس إدارة نادى إنبى والمتحدث الرسمى بإسم مجلس الإدارة، بأن المجلس قد كلف مصطفى الأمير، أمين الصندوق، ليكون قائمًا بأعمال رئيس النادى، إلى جانب تكليف محمد غرابة، ليكون نائبًا لرئيس مجلس إدارة النادى البترولى، قائلاً: "أن التكليف جاء لتسيير أعمال النادى خلال الفترة المقبلة لحين إنعقاد الجمعية العمومية للنادى والمقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 18 ديسمبر المقبل".

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كما أوضح عصام زيدان أن النصاب القانونى لصحة انعقاد الجمعية هو 20٪ من جملة عدد أعضاء الجمعية، وشدد المتحدث الرسمى على إنه سيعلن فى وقت لاحق موعد فتح باب القبول لطلبات الترشح لاستيفاء كافة الإجراءات.

وتقدم مجلس إدارة إنبى، بالشكر إلى زكريا السيد على المجهودات التى قدمها فى النادى البترولى طوال السنوات المقبلة، متمنيين له التوفيق فى رئاسة بتروسبورت، بعدما صدر قراراً فى شهر مايو الماضى بتولى زكريا السيد، منصب رئيس بتروسبورت، حيث تقدم مجلس إدارة نادى إنبى إلى زكريا السيد بخالص التهنئة والأمنيات بالتوفيق فى منصبه وعمله خلال المرحلة المقبلة.