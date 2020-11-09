شكرا لقرائتكم تعرف على موعد انتظام أموتو وإيميكا فى معسكر المصرى بشرم الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم الثنائى النيجيرى أوستن أموتو وإيزى إيميكا لاعبا المصرى فى معسكر فريقهما المقام حاليا بمدينة شرم الشيخ عقب وصولهما مباشرة من بلادهما بعد غدا الأربعاء للإنخراط فى التدريبات مع زملائهما بالفريق بعد الراحة السلبية التى حصل عليها اللاعبين عقب انتهاء الموسم الأطول فى تاريخ الكرة المصرية لزيارة أهليهما والإطمئنان على أسرهم بعد الحصول على إذن مسبق من على ماهر المدير الفنى للفريق .

وأنهى محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري كافة الإجراءات المتعلقة بانضمام الثنائي وكذلك رحلة السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ حيث ينتظم الفريق في معسكره التدريبي المغلق استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد .

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من ناحية أخرى ينضم أحمد رفعت الوافد الجديد للمصرى البورسعيدى لمعسكر الفريق المقام حالياً بمدينة شرم الشيخ الليلة للانتظام مع زملائه فى التدريبات، بعدما حصل على إذن من على ماهر المدير الفنى للفريق للتخلف عن أول يومين للمعسكر لإنهاء بعض الارتباطات الخاصة بالقاهرة، قبل السفر إلى شرم الشيخ.

وكان مسئولو المصرى نجحوا فى التعاقد مع أحمد رفعت قادما من الزمالك فى صفقة بيع نهائى مقابل 6 مليون جنيه فى عقد يمتد لمدة 3 مواسم.