مدفيديف يعود إلى المركز الرابع

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باريس: صعد الروسي دانييل مدفيديف إلى المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين في كرة المضرب الصادر الإثنين، وذلك بعد تتويجه بلقب دورة باريس الفرنسية للماسترز الاحد.

وكان الصربي نوفاك ديوكوفيتش قد ضمن الجمعة الماضي الحلول في المركز الاول للعام السادس ومعادلة الرقم القياسي للأميركي بيت سامبراس، على حساب مطارده المباشر وغريمه الاسباني رافايل نادال. واصبح ديوكوفيتش (33 عاما) اللاعب الاكبر سنا ينهي الموسم في صدارة التصنيف العالمي.

في المقابل، نجح مدفيديف باحراز لقبه الاول في عام 2020، بتفوقه على الالماني ألكسندر زفيريف بثلاث مجموعات في المباراة النهائية في باريس، ليتخطى السويسري روجيه فيدرر الغائب عن الملاعب لتعافيه من جراحة في ركبته ويعادل افضل تصنيف في مسيرته حققه في أيلول/سبتمبر 2019.

ورفع مدفيديف رصيده الى ثلاثة ألقاب في دورات الماسترز للألف نقطة من أصل أربع مباريات نهائية، بعد أن سبق له إحراز لقبي سينسيناتي وشنغهاي العام الماضي، فيما خسر نهائي مونتريال في 2019 أيضا.

وبقي زفيريف سابعا في التصنيف، لكنه ابتعد بفارق 1606 نقاط عن الروسي أندري روبليف الثامن.

وعرف الكندي ميلوش راونيتش افضل قفزة بين العشرين الاوائل، بصعوده الى المركز الرابع عشر، وذلك بعد بلوغه نصف النهائي في باريس. وهذا أعلى تصنيف للاعب البالغ 29 عاما منذ آذار/مارس 2019.

وتقام هذه الاسبوع دورة صوفيا البلغارية (250 نقطة) حيث يُعدّ الكندي دنيس شابوفالوف المصنف 12 عالميا ابرز المشاركين فيها.

يُذكر ان هذا الموسم المضطرب تعطل لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

في ما يلي ترتيب المصنفين العشرة الأوائل:

1- الصربي نوفاك ديوكوفيتش 11830 نقطة

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2- الإسباني رافايل نادال 9850

3- النمسوي دومينيك تييم 9125

4- الروسي دانييل مدفيديف 6970 (+1)

5- السويسري روجيه فيدرر 6630 (-1)

6- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 5925

7- الألماني ألكسندر زفيريف 5525

8- الروسي أندري روبليف 3919

9- الأرجنتيني دييغو شفارتسمان 3455

10- الإيطالي ماتيو بيريتيني 3075