تقارير: يوفنتوس يدرس بيع رونالدو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية اليوم الاثنين، إن إدارة يوفنتوس الإيطالي، تدرس بيع البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب بيانكونيري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للاستفادة منه ماليًا قبل نهاية عقده.

وانضم رونالدو إلى صفوف يوفنتوس مطلع موسم 2018/2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني، ومن المقرر أن ينتهي عقد البرتغالي في تورينو بنهاية يونيو 2022.

وتشير التقارير الرياضية إلى أن إدارة "السيدة العجوز" تفكر في بيع رونالدو الصيف المقبل لأسباب مالية نظرًا للحالة الاقتصادية التي نتجت عن جائحة فيروس كورونا.

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وبحسب ماذكرته صحيفة "صن" البريطانية نقلًا عن تقارير إيطالية، فإن يوفنتوس سيعرض رونالدو للبيع، لتقليل حجم النفقات، حيث يتقاضى النجم البرتغالي ما يقرب من 540 ألف جنيه استرليني اسبوعيًا (حوالي أربعة أضعاف ما يحصل عليه ماتياس دي ليخت ثاني اللاعبين أجرًا في يوفنتوس).

ولفتت "صن" إلى أن تمديد عقد رونالدو بنفس الشروط المالية أمر غير مقبول في هذا الوقت.

البالغ من العمر 35 عامًا شارك بقميص يوفنتوس في 94 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 71 هدفًا وصنع 19 تمريرة ناجحة.