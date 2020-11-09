تقارير: كورونا يهدد إقامة مباراة ليفربول وميتلاند بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت صحيفة "صن"، اليوم الاثنين، إن مباراة ليفربول الإنجليزي وميتلاند الدنماركي قد تواجه تهديدًا بسبب قيود فيروس كورونا الجديدة في إنجلترا.

ومن المقرر أن يحل ليفربول ضيفًا على ميتلاند في مباراة الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا (9 ديسمبر)، علمًا بأن الريدز حسم مباراة الذهاب (الجولة الثانية) لصالحه بهدفين دون رد.

وبحسب ما أكدته "صن" فإن فيروس كورونا تفشى في الدنمارك على نطاق واسع، ما اضطر الحكومة البريطانية برئاسة بوريس جونسون لمنع الدنماركيين من دخول المملكة المتحدة.

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وكانت الصحيفة البريطانية، قد أثارت مخاوف الاضطراب بشأن قواعد السفر الجديدة التي فرضتها الحكومة بسبب موجة كورونا الثانية التي اجتاحت العالم.

وكانت الحكومة البريطانية، قد نصحت رابطة الدوري الإنجليزي بوقف مشاركات نجومها مع منتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي المقرر لها الشهر الجاري، لتجنب فترات الحجر الصحي لمدة 14 يومًا.

ولفتت "صن" إلى أن قيود كورونا إذا استمرت على هذا النحو حتى شهر ديسمبر المقبل، فقد يتم تأجيل المباراة أو نقلها إلى ملعب آخر (خارج الدنمارك).

جدير بالذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد (9 نقاط)، يليه أياكس الهولندي وأتالانتا الإيطالي في المركزين الثالث والرابع (4 نقاط)، بينما يتذيل ميتلاند الترتيب بدون نقاط.