رسميًا.. مالك صنداونز يعلن ترشحه لرئاسة كاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
أعلن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي مالك نادي صندوانز، ترشحه لخوض انتخابات رئاسة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).
وقال داني جوردان رئيس الاتحاد الجنوب الأفريقي خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين: "على الكاف أن يُحسّن مكانته العالمية".
وأضاف: "إنه (موتسيبي) أنسب شخص يمكن أن نقدمه لقيادة كاف، لا نريد أي حل وسط بشأن الحوكمة أو الأخلاق في كرة القدم."
وتغيب موتسيبي، عن التواجد في المؤتمر الصحفي بسبب خضوعه للحجر الصحي في المنزل بعد إصابته بفيروس كورونا
جدير بالذكر أن مالك نادي ماميلودي صنداونز، هو ثالث المرشحين لرئاسة كاف بعد ترشح أحمد أحمد (الرئيس الحالي) وجاك أنوما من ساحل العاج.
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