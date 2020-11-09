محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:
تناول تقرير صحفي مغربي، إصابة زوجة المدافع المغربي، بدر بنون لاعب الرجاء والصفقة المنتظر الإعلان عنها رسمياً من جانب النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
وجاء بموقع "Le360" المغربي، أن بدر بنون أعلن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إصابة زوجته "غزلان" بفيروس كورونا.
وأشارت الصحيفة، الى أن بدر بنون يستعد لإجراء فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة استعداداً للسفر للقاهرة والالتحاق بالنادي الأهلي يوم الأربعاء بعد انتهاء مشواره مع الرجاء المغربي.
وودع فريق الرجاء المغربي منافسات دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي بعد الخسارة من الزمالك ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.
وقام بنون أثناء تواجده مع بعثة الرجاء في القاهرة، بانهاء كافة الأمور المتعلقة بانتقاله للنادي الأهلي، وأيضاً تم التقاط بعض الصور والفيديوهات له بقميص النادي الأهلي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تقرير مغربي: إصابة زوجة بنون "صفقة الأهلي المنتظرة" بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.