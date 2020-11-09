تقرير مغربي: إصابة زوجة بنون "صفقة الأهلي المنتظرة" بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تناول تقرير صحفي مغربي، إصابة زوجة المدافع المغربي، بدر بنون لاعب الرجاء والصفقة المنتظر الإعلان عنها رسمياً من جانب النادي الأهلي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وجاء بموقع "Le360" المغربي، أن بدر بنون أعلن من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" إصابة زوجته "غزلان" بفيروس كورونا.

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وأشارت الصحيفة، الى أن بدر بنون يستعد لإجراء فحوصات طبية خلال الساعات المقبلة استعداداً للسفر للقاهرة والالتحاق بالنادي الأهلي يوم الأربعاء بعد انتهاء مشواره مع الرجاء المغربي.

وودع فريق الرجاء المغربي منافسات دوري أبطال أفريقيا من نصف النهائي بعد الخسارة من الزمالك ذهاباً وإياباً بنتيجة 4-1 بمجموع المباراتين.

وقام بنون أثناء تواجده مع بعثة الرجاء في القاهرة، بانهاء كافة الأمور المتعلقة بانتقاله للنادي الأهلي، وأيضاً تم التقاط بعض الصور والفيديوهات له بقميص النادي الأهلي تمهيداً للإعلان الرسمي عن الصفقة.