مصدر لمصراوي: الخطيب يعقد جلسة مع اتحاد الكرة وموسيماني خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

يتوجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى مقر اتحاد الكرة المصري، لعقد جلسة مع مسئولي الجبلاية يليلها جلسة أخرى مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن الخطيب سيتوجه إلى مقر اتحاد الكرة في تمام الواحدة ظهر اليوم الاثنين، ثم يعقد جلسة أخرى مع بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأحمر قبل التدريبات، على أن يختتم يومه بعقد جلسة ثالثة مع أعضاء مجلس إدارة النادي في تمام الخامسة عصرًا.

ومن المتوقع أن يناقش الخطيب أزمة القيد المحلي مع مسئولي اتحاد الكرة، المقرر غلق بابه يوم 19 من شهر نوفمبر الجاري.

ويواجه فريقا الأهلي والزمالك، أزمة بسبب توقيت غلق باب القيد المحلي، في الوقت يرتبط الفريقان بخوض مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 27 من الشهر ذاته.