كيف علقت صحف إنجلترا على تعادل سيتي وليفربول في قمة بيريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تعادل فريقا مانشستر سيتي وليفربول بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

استهل الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول أهداف المباراة في الدقيقة 13 من ركلة جزاء، تلاها تعادل من جانب البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم سيتزنز في الدقيقة 31، بينما أهدر البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب الفريق السماوي فرصة التقدم على حامل لقب بريميرليج في الدقيقة 42 بعدما سدد ركلة جزاء احتسبت لصالح فريقه بجوار القائم الأيمن.

نتيجة التعادل، أبعدت ليفربول عن اعتلاء قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما رفع رصيده إلى النقطة 17 احتل بها المركز الثاني بالتقاسم مع توتنهام، بينما تقدم سيتي للمركز العاشر بعدما رفع رصيده إلى النقطة 12.

صحف إنجلترا، سلطت الضوء على المباراة، وفيما يلي أبرز العناوين:

ديلي ميل: "ليفربول قاتل بشدة"

وقالت ديلي ميل: "قبل المباراة، كان النقاش بين الدفع بروبيرتو فيرمينو أم ديوجو جوتا، فكيف عن كليهما؟ بالإضافة لمحمد صلاح وساديو ماني".

وأضاف: "كان جوتا يسقط إلى العمق، مع وجود ماني يسارًا وفيرمينو خلف صلاح، وتسبب ذلك في الكثير من المشاكل للسيتي في البداية خاصة بين ووكر وماني وهي المبارزة التي منحت ليفربول ركلة جزاء ومن ثم الهدف الأول عن طريق "مو".

وتابع: "على الرغم من هذا الهجوم، تلاشى تهديد دور ليفربول الهجومي في الشوط الثاني وبدا أنهم مكتفيين بنقطة أمام السيتي."

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ديلي تليجراف: "ليفربول رائع"

وقالت الصحيفة: "بالنسبة لليفربول، فلقد حصل الفريق على نقطة بشق الأنفس، هناك قلق بالنسبة لهم ولإنجلترا بسبب إصابة ترينت ألكسندر-أرنولد".

وتابع: "لقد بدأوا (ليفربول) بشكل رائع، حدث مفاجأة من خلال الدفع بالثنائي روبرتو فيرمينو أو ديوجو جوتا إلى جانب محمد صلاح وساديو ماني في تشكيلة هجومية رائعة تشبه في كثير من الأحيان 4-2-4".

وواصل: "بشكل نموذجي ، قرر جوارديولا إدارك الأمر سريعًا بدفع كيفين دي بروين إلى الأمام للضغط على دفاعات الريدز واللعب من خلال الأطراف".

BBC: كلوب لم يأت إلى الاتحاد ليختبئ

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية: "لم يأت كلوب إلى الاتحاد للاختباء خلف الباب - كان تشكيل ليفربول الهجومي في أول 20 دقيقة دليلاً على ذلك".

وأضاف: "ومع ذلك فإن كلوب أكثر سعادة بالحصول على نقطة من جوارديولا بعدما ترجع الريدز في الشوط الثاني وبدا أصحاب الأرض أكثر احتمالية لانتزاع الفوز."

وواصل: "هذا هو فريق ليفربول في غياب فيرجيل فان دايك، فابينيو وتياجو ألكانتارا، كما خسروا أيضًا ترينت ألكسندر- أرنولد في الشوط الثاني".

وتابع: "ليفربول أصبح أكثر إهمالًا في الاستحواذ خلال المباراة ، لكنهم ما زالوا قادرين على الحد من فرص السيتي."