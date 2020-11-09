عبد العزيز عبد الشافي: مؤمن زكريا كان هدافًا في قطاع الناشئين رغم أنه لم يكن مهاجمًا

تحدث عبد العزيز عبد الشافي، نجم الأهلي الأسبق والمسشار الفني لبيراميدز، عن مؤمن زكريا، نجم الكرة المصرية سابقًا.

قال عبد العزيز عبد الشافي في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مؤمن زكريا كان هداف بطولة الجمهورية في قطاع الناشئين رغم أنه لم يكن مهاجمًا".

وأضاف: "مؤمن زكريا يتميز بموهبة التهديف، كما أنه يجيد اللعب في أكثر من مركز وكثير التحرك داخل الملعب".

تابع: "أتمنى الشفاء العاجل لمؤمن زكريا والعودة للعب مرة أخلى، فهو لاعب مفيد وممتع، وسيكون إضافة للفريق الذي سينتقل له مرة أخرى".

أنتج برنامج "نمبر وان" المذاع

على قناة النهار الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين، فيلمًا تسجيليًا لدعم مؤمن زكريا، نجم الأهلي والكرة المصرية، شارك فيه العشرات من نجوم الكرة المصرية والعالمية، يتحدثون فيه عن أبرز المواقف والمحطات التي عاشوها مع اللاعب، ويوضحون آرائهم الفنية في مؤمن زكريا، وأبرز الأهداف التي أحرزها النجم الدولي طوال مسيرته الكروية الحافلة بالإنجازات والبطولات المحلية والقارية.