قام الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة،اليوم الإثنين، بديوان الوزارة، بإطلاق شعلة الأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، الذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بحضور عدد من قيادات الوزارة.
تشهد الأولمبياد التنافس في ألعاب "كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة القدم الشاطئية، ألعاب القوى"، وذلك على مستوى محافظات "أسوان،الوادى الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، مرسى مطروح".
وتنطلق المرحلة التمهيدية للمنافسات منتصف نوفمبر الجاري لتحديد الفرق الفائزة للتنافس في المراحل الآتية، ويقام اللقاء الختامي للأولمبياد لتحديد الفائزين في منتصف ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
أكد وزير الشباب والرياضة على تكثيف الوزارة للأنشطة والمشروعات المقدمةلأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسة، وتماشيًا مع رؤية الوزارة واستراتيجيتها. وتوقع الوزير تحقيق النجاح للأولمبياد الرياضى للمحافظات الحدودية، وتكريم الفائزين في المنافسات المختلفة تحفيزًا وتقديرًا لهم، مشيرًا إلى أن الأولمبياد ستُحدث حالة من الرواج للأنشطة الرياضية والتنافس بين المشاركين، وتسهم في تعزيز قنوات التواصل بين الشباب المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يطلق شعلة الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.