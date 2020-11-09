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الشباب السعودي يعلن إصابة بانيجا وغيابه لمدة أسبوعين

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أعلن نادي الشباب السعودي اليوم الاثنين إصابة النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بتمدد في عضلة الفخذ، وانه سيغيب عن الفريق لمدة أسبوعين لتلقي العلاج .

وكان الشباب قد تعاقد مع بانيجا خلال موسم

الانتقالات الصيفية الماضي قادمًا من إشبيلية الإسباني في صفقة قوية، حيث سجل مع الفريق هدفين وساهم في تصدر الليوث لصدارة جدول ترتيب الدوري .

ونجح الشباب في تحقيق الفوز

في 3 مباريات والتعادل في مباراة واحدة هذا الموسم، ويتواجد الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط متساويًا مع الهلال الذي يمتلك نفس رصيد النقاط .

ونجح بانيجا في خطف الأنظار إليه بقوة خلال الفترة الأخيرة وساهم بدور كبير في منافسة الشباب على صدارة الدوري .

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