ايزي ايميكا وأوستين أموتو ينضمان لمعسكر المصري بشرم الشيخ الأربعاء

أنهى محمود جابر المدير الإداري للفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي كافة الإجراءات المتعلقة بانضمام الثنائي النيجيري ايزي ايميكا وأوستين أموتو لمعسكر الفريق المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ. وجاء ذلك فور عودة الثنائي المرتقبة من نيجيريا بعد غدٍ الأربعاء عقب انتهاء الأجازة التي منحها لهما علي ماهر المدير الفني للفريق بنهاية مباريات الفريق بالموسم المنقضي من الدوري العام . المنقضي من الدوري العام . وقام محمود جابر بإنهاء إجراءات رحلة العودة من العاصمة النيجيرية أبوجا وكذلك رحلة السفر من القاهرة إلى شرم الشيخ حيث ينتظم الفريق في معسكره التدريبي المغلق استعدادًا لانطلاق مباريات الموسم الجديد.

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