جريندو ينضم لمعسكر المصري البورسعيدي في شرم الشيخ

أكد محمد عبداللطيف "جريندو"، مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، انضمامه لمعسكر الفريق المغلق المقام حاليًا بمدينة شرم الشيخ خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب نهاية الإجازة التي حصل عليها لزواجه قبل نحو أسبوع.

أشار جريندو إلى أنه حصل على تلك الإجازة عقب استئذان

علي ماهر، المدير الفني للفريق.أبدى جريندو كذلك دهشته من الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات القليلة الماضية بعدد من مواقع التواصل الاجتماعي التي أكدت مطالبته لإدارة النادي المصري بتعديل عقده وتلويحه بالانتقال لأحد أندية الدوري الممتاز في حالة عدم الموافقة على تعديل عقده، مضيفًا أن هذا الأمر عارٍ تمامًا عن الصحة، مؤكدًا سعادته بالعودة للقلعة الخضراء بعد إعارته لمدة موسم لفريق حرس الحدود، معربًا عن سعادته كذلك بتمسك إدارة النادي المصري به ورفضها لعدد من العروض التي تقدمت بها العديد من أندية الدوري الممتاز للتعاقد معه، اعتبارًا من الموسم الجديد.