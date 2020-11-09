رسميًا.. رئيس صن داونز الجنوب أفريقي يعلن ترشحه لرئاسة الكاف

أعلن باتريس موتسيبي، مالك نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ورئيس مجلس إدارته، خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على منصب الرئيس.

عقد الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه موافقته

النهائية على ترشح موتسيبي، لخوض غمار الانتخابات المقرر إقامتها في المغرب مارس المقبل.كان الرئيس الحالي للكاف أحمد أحمد أعلن ترشحه للبقاء ولاية ثانية في منصبه، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح 12 نوفمبر الجاري، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يناير المقبل.ويعد موتسيبي، الذي يعمل بالأساس في قطاع الثروة المعدنية، من أبرز رجال الأعمال داخل جنوب أفريقيا، كما يعتبر من أثرياء القارة الأفريقية، حيث قُدرت ثروته عام 2015 بـ2.4 مليار دولار.