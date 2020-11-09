أعلن باتريس موتسيبي، مالك نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، ورئيس مجلس إدارته، خوض انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» على منصب الرئيس.
عقد الاتحاد الجنوب أفريقي للعبة، اليوم الإثنين، مؤتمراً صحفياً أعلن فيه موافقته
كان الرئيس الحالي للكاف أحمد أحمد أعلن ترشحه للبقاء ولاية ثانية في منصبه، ومن المقرر أن يتم غلق باب الترشح 12 نوفمبر الجاري، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يناير المقبل.
ويعد موتسيبي، الذي يعمل بالأساس في قطاع الثروة المعدنية، من أبرز رجال الأعمال داخل جنوب أفريقيا، كما يعتبر من أثرياء القارة الأفريقية، حيث قُدرت ثروته عام 2015 بـ2.4 مليار دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. رئيس صن داونز الجنوب أفريقي يعلن ترشحه لرئاسة الكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.