شكرا لقرائتكم خبر عن ميار وفرج والشيوي.. نجوم رفعوا علم مصر عالميًا في 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت الساعات الماضية تفوقًا كبيرًا للاعبين المصريين على أراضي الملاعب العالمية في مختلف الرياضات، إذ استطاعوا كتابة التاريخ بأحرف من نور ليخطفوا أنظار العالم أجمع بما قدموه من أداء مبهر.

فبعد تتويج على فرج بإحدى البطولات الدولية للاسكواش، توجت ميار الشريف ببطولة تشارلسون العالمية للتنس، كما حصل شريف الشيوي على ذهبية بطولة العالم لكمال الأجسام.

يستعرض «المصري اليوم» إنجازات الفراعنة خلال اليومين الماضيين:

1- 7 نوفمبر، توج على فرج، لاعب المنتخب الوطني للاسكواش، والمصنف أول عالميًا، ببطولة قطر كلاسيك التي استضافتها ملاعب مجمع خليفة الدولي، والتي تعد من أبرز المحطات في أجندة رابطة محترفي الإسكواش، وتقام بمشاركة أبرز 45 لاعبًا على مستوى العالم.

وتعد هذه المرة الثانية لـ «فرج» للفوز بالبطولة بعد أن حصل عليها عام 2018.

2- 8 نوفمبر، حصلت بطلة مصر ميار شريف، على بطولة تشارلسون المفتوحة للتنس، وذلك بعد فوزها على البولندية كارتارزيا كاوا بمجموعتين دون رد.

كما حصلت ميار على 136 نقطة بعد فوزها بالبطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة، ليرتفع رصيد نقاطها إلى 571 نقطة، لتقفز إلى المركز 132 في التصنيف العالمي للسيدات بدلا من المركز 164.

ويعد هذا المركز هو الأعلى في تاريخ لاعبات مصر للتنس، حيث لم يسبق لأي لاعبة أن وصلت إليه من قبل، كما تعد ميار أول لاعبة عربية تتوج ببطولة تشارلسون، وثاني إفريقية تفوز بها بعد أن وصلت الجنوب إفريقية أماندا كوتزير للقب عام 1988.

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3- 8 نوفمبر، حصل شريف الشيوي، بطل مصر في رياضة كمال الأجسام، على الميدالية الذهبية لوزن 85 كجم ببطولة العالم للرجال، المقامة حاليًا في إسبانيا، كما نال شهادات تقدير من جميع أعضاء الاتحاد الدولي لكمال الأجسام، لظهوره بشكل مبهر خلال التصفيات النهائية للبطولة العالمية.

ويذكر أن الشيوي بطل من أبطال القوات المسلحة المصرية، وهو برتبة عقيد في سلاح الصاعقة المصرية، وحصل على العديد من الألقاب برياضة كمال الأجسام.