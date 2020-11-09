شكرا لقرائتكم خبر عن فالنسيا × ريال مدريد: هاتريك تاريخي وتعثر مستمر في ميستايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ريال مدريد سقوطًا مدويًا خارج قواعده في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "لاليجا" وذلك بالخسارة على ملعب ميستايا، معقل فالنسيا، بنتيجة 4-1.

وأستمرت نتائج العملاق المدريدي المخيبة بمعقل الخفافيش، مع تحقيق ريال مدريد لإنتصار وحيد في أخر 7 زيارات لملعب نادي فالنسيا، مع تلقي الفريق بالأمس هزيمته الثانية هذا الموسم ليتراجع إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط كاملة عن الصدارة (مع تبقي مباراة مؤجلة للفريق).

وأستمرت نتائج الفريق المخيبة في غياب البرازيلي كاسميرو الذي يخضع للعزل بسبب إصابته بـ فيروس كورونا، حيث فشل ريال مدريد في تحقيق الفوز في مباراته الخامسة من بين أخر 6 مباريات لعبها بدون لاعب الوسط المدافع في لاليجا (تعادل 2 وخسر 3).

وبدأ الضيوف المباراة بقوة وتقدموا بهدف عن طريق المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي سجل أول هدف له من خارج ال18 في لاليجا منذ أغسطس 2019 (ضد بلد الوليد).

وعدل فالنسيا النتيجة بواسطة كارلوس سولير الذي سجل من ركلة جزاء، تصدى لها في البداية الحارس كورتوا قبل أن يتم إعادة الركلة بسبب دخول اللاعبين منطقة الجزاء قبل تسديد اللاعب للكرة، ليسجل لاعب الوسط الإسباني الركلة المعادة.

وأنهى فالنسيا الشوط الأول متقدمًا في النتيجة 2-1 بفضل هدف عكسي من المدافع الفرنسي رفاييل فاران، الذي سجل ثاني هدف عكسي ضد فريقه هذا الموسم، وفي أخر 5 مباريات فقط، وهو نفس عدد الأهداف العكسية التي سجلها في 324 مباراة سابقة مع الفريق بمختلف البطولات.

وحصل فالنسيا على ركلتي جزاء في الشوط الثاني حولهما كارلوس سولير بنجاح، ليصبح أول لاعب في لاليجا خلال القرن ال21 يسجل 3 ركلات جزاء بنجاح في مباراة بالمسابقة.

وأحتسبت 3 ركلات جزاء لصالح فريق واحد خلال مباراة في لاليجا للمرة الأولى منذ عام 2016 (سبورتينج خيخون) وهي المرة الثالثة فقط التي يحتسب فيها 3 ركلات جزاء لصالح نفس الفريق في مباراة في لاليجا خلال القرن الحالي (خيتافي في 2015)

وأصبح سولير هو ثالث لاعب في تاريخ لاليجا يسجل 3 ركلات جزاء في مباراة واحدة، والأول منذ الكرواتي ألين بيترناك مع ريال بلد الوليد ضد ريال أوفييدو في 1996.

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ويعد سولير هو اللاعب الوحيد الذي سجل هاتريك من ركلات الجزاء مع فريق منافس ضد ريال مدريد في مختلف البطولات وعلى مدار 118 عامًا (منذ تأسيس العملاق المدريدي).

وتلقى ريال مدريد أثقل هزيمة له تحت قيادة المدرب زين الدين زيدان، مناصفة مع الخسارة من برشلونة في عام 2017 (3-0) والخسارة من باريس سان جيرمان في عام 2019 (3-0)

وتلقى ريال مدريد 4 أهداف تحت قيادة المدرب زيدان للمرة الثانية فقط، والأولى بعد الخسارة بنتيجة 4-3 ضد ريال سوسيداد في العام الحالي.