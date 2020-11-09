شكرا لقرائتكم خبر عن أرسنال × أستون فيلا: سقوط مدوي للجانزة وإنطلاقة تاريخية للفيلانز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط أرسنال على ملعبه سقوطًا مدويًا بعد الخسارة بنتيجة 3-0 ضد أستون فيلا في مباراة ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"

وتلقى أرسنال أثقل هزيمة له على ملعبه في عهد البريميرليج، مناصفة مع الخسارة ضد تشيلسي "مرتين"، مانشستر سيتي "مرتين"، ميدلسبره وكوفنتري سيتي. (الخسارة بفارق 3 أهداف).

وحافظ أستون فيلا على إنطلاقته التاريخية هذا الموسم في المسابقة، فحصد الفريق نقطته الخامسة عشر من 7 مباريات فقط (لديهم مباراة مؤجلة)، مع تحقيقهم الفوز في أول 3 مباريات لعبوها خارج قواعدهم في إنجاز غير مسبوق في تاريخ النادي، مع عدم استقبالهم أي أهداف خلال هذه المباريات الثلاث، وهو ما يمثل تطور هائل للنادي الذي فشل في الحفاظ على نظافة شباكه في جميع المباريات التي لعبها خارج قواعده في الدوري خلال الموسم الماضي (0 في 19 مباراة).

وأصبح أستون فيلا هو ثالث نادي فقط في عهد البريميرليج الذي يتمكن من الفوز بمبارياته ال3 الأولى خارج قواعده في الموسم بدون أن يستقبل أي أهداف، بعد تشيلسي في موسم 2005/2006 ومانشستر سيتي في موسم 2015/2016.

ولعب أولي واتكينز، المهاجم الإنجليزي لأستون فيلا، دور البطولة في المباراة بتسجيله هدفين من بين أهداف فريقه الثلاث، ليرفع من سجله التهديفي مع النادي في المسابقة إلى 6 أهداف في 7 مباريات فقط، ليصبح ثالث أفضل سجل تهديفي للاعب في مبارياته ال7 الأولى مع أستون فيلا في البريميرليج بعد ديون دابلن (9 أهداف) وجين ساوندرز (7).

وسجل بوكايو ساكا (19 عامًا و64 يومًا) هدفًا عكسيًا في مرمى أرسنال، ليصبح رابع أصغر لاعب في عهد البريميرليج يسجل في مرمى فريقه، والأصغر منذ مارتين كراني في مايو 2004 (مع ساوثهامبتون ضد تشيلسي).

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ويعد أستون فيلا (4) هو ثاني أكثر فريق تحقيقًا للإنتصارات في ملعب الإمارات، معقل أرسنال، في عهد البريميرليج، بعد تشيلسي (5)، مع تلقي أرسنال لأسوأ خسارة له على معقله في البريميرليج منذ الخسارة بنتيجة 3-0 من مانشستر سيتي في ديسمبر 2019.